Шанси на те, що подібне може трапитись, мізерні. Але це сталось двічі!

Чого лиш не побачиш на дорогах: сліпі електрокари на автопілоті та літаки, що сідають на шосе, розсипані гроші з інкасаторів і розлитий шоколад, двосторонні автомобілі та авто, яким зірвало дах… та що завгодно. Навіть таку магічну річ, як коробку, що стрибає з кузова вантажівки!

Також цікаво: Подивіться, як пропелер літака пошматував дах машини

Пригода трапилась на провінційному шосе 61 на Тайвані. Камера відеореєстратора зафільмувала, як із кузова вантажівки випала одна з коробок, відскочила від асфальту і знову опинилась у багажному відсіку. А потім повторила цей трюк ще раз! Хіба ж не магія?



Відео миттєво стало вірусним і зібрало мільйони переглядів, у коментарях глядачі висувають припущення, що воно сфабриковане, однак інші стверджують, що з порожньою пінопластовою коробкою таке, теоретично, цілком могло трапитись. А ви як гадаєте? Пишіть у коментарях.

Дивіться також: Літаючий автомобіль Curtiss-Wright 1959 року: відео