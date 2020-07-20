Незвичайна транспортна пригода трапилась у Японії, поблизу міста Нагоя.

У відео з бортової камери, розміщеному у Twitter, білий мінівен наче зіткнувся з невидимою стіною за хмарою води, що раптом постала перед ним.

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Інцидент трапився неподалік парку Гіфу в містечку Гіфу, поблизу міста Нагоя. При першому пергляді важко зрозуміти, яким чином важкий автомобіль могло так підкинути вгору, хоча й помітно, що за мить до того він гальмує прямо в повороті. Та, оскільки магії не існує, цьому має бути пояснення в рамках законів фізики.



Одна з можливих відповідей полягає в тому, що зливовий стік, що протікає під дорогою, ймовірно, затопило, що призвело до накопичення тиску та води. Мінівену не пощастило проїхати над люком дренажної системи саме в ту мить, коли його зірвало. Переглянувши відео уважніше, можна помітити, як з-під асфальту, разом з потокм води, вистрілює довгий предмет, схожий на драбину.

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