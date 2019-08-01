Фартовый или сильный? Скорее, первое.

Камера наблюдения сняла интересный случай, который произошел с водителем грузовика: мужчина на ходу остановил многотонную машину в нескольких сантиметрах от столкновения.

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Водителю удалось притормозить машину, которая покатилась с холма, до полной остановки. Грузовик на видео – “КамАЗ 65117” массой 24 тонны.

Шофер забыл поставить автомобиль на стояночный тормоз и залез в кузов, когда грузовик вдруг начала скатываться вниз. Машина медленно двигалась в сторону припаркованных внизу легковых автомобилей, и встреча металла казалась неизбежной. Водитель грузовика мало что мог поделать в этой ситуации и поступил инстинктивно – ухватился за стойку наружного зеркала и пытался притормозить, упираясь ногами в асфальт.

К счастью для шофера, “КамАЗ” удалось остановить в нескольких сантиметрах от другого автомобиля. Однако в комментариях к видео зрители скептически относятся к вкладу водителя в остановку машины, поскольку даже пустой тягач весит слишком много, чтобы человеку было под силу его остановить в такой ситуации. Скорее, здесь сработали неровности асфальта.

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