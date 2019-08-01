Фартовий чи сильний? Скоріше, перше.

Камера спостереження зняла цікавий випадок, який трапився з водієм вантажівки: чоловік на ходу хупинив багатотонну машину в кількох сантиметрах від зіткнення.

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Водієві вдалося пригальмувати машину, яка покотилась з пагорба, до повної зупинки. Вантажівка на відео – “КамАЗ 65117” масою 24 тонни.

Шофер забув поставити автомобіль на стояночне гальмо й заліз у кузов, коли вантажівка раптом почала скочуватись вниз. Машина повільно рухалася в бік припаркованих внизу легкових автомобілів і зустріч металу здавалась неминучою. Водій вантажівки мало що міг вдіяти в цій ситуації і вчинив інстинктивно – ухопився за стійку зовнішнього дзеркала та намагався пригальмувати, упираючись ногами в асфальт.



На щастя для шофера, “КамАЗ” вдалось зупинити в кількох сантиметрах від іншого автомобіля. Однак в коментаріях до відео глядачі скептично ставляться до вкладу водія в зупинку машини, оскільки навіть порожній тягач важить занадто багато, аби людині було під силу його зупинити в такій ситуації. Скоріше, тут спрацювали нерівності асфальту.

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