Только на заднюю ось, а на передней оставили колеса.

Ютуберы-механизаторы из канала "Гараж 54" устроили очередную выходку с машиной, превратив ВАЗ-2107 в шагающий автомобиль.

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Сложная конструкция работает за счет кривошипа, который в процессе закручивания создает тягу на рычагах, запускающих ход металлической конструкции. Это позволяет задней оси автомобиля осуществлять движение “шагом”.

Для оборудования таким механизмом старых “Жигулей” подвеску пришлось усилить и установить более жесткий подрамник. Потом просверлили насквозь кузов, проложив сквозь салон две металлические трубы для крепления механизма. После переоборудования машина оказалась значительно наклоненной вперед.

Конечно, ходячие “Жигули” оказались чрезвычайно медленными, однако все же смогли передвигаться по асфальтированной дороге. А вот на гравийном покрытии конструкция не выдержала нагрузки, и полуось лопнула.

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