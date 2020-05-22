Тільки на задню вісь, а на передній залишили колеса.

Ютубери-механізатори з каналу “Гараж 54” утнули чергову витівку з машиною, перетворивши ВАЗ-2107 на крокуючий автомобіль.

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Складна конструкція працює за рахунок кривошипа, який в процесі закручування створює тягу на важелях, що запускають хід металевої конструкції. Це дозволяє задньої осі автомобіля здійснювати рух “кроком”.

Для обладнання таким механізмом старих “Жигулів”, підвіску довелось посилити і встановити жорсткіший підрамник. Потім просвердлили наскрізь кузов, проклавши крізь салон дві металеві труби для кріплення механізму. Після переобладнання, машина виявилась значно нахиленою вперед.

Звичайно, ходячі “Жигулі” виявились надзвичайно повільними, однак все ж змогли пересуватись асфальтованою дорогою. А от на гравійному покритті конструкція не витримала навантаження і піввісь тріснула.

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