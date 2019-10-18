Дюжина лошадей в упряжке кареты – невероятно круто. Два десятка – королевская роскошь. И даже самые тяжелые кони не обеспечат скорости более 50 километров в час. А что, если оборудовать деревянную тележку двигателем?

Община верующих амишей или аманитов в США обладает значительными территориями, и авторы этого необычного проекта живут именно среди последователей Якоба Аммана, хотя сами не из их числа.

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Кареты – привычный транспорт для верующих, которые ограничивают себя в использовании благ цивилизации, поэтому Чэд Кларк и Майк Монтер из Миллерсбурга в штате Огайо за основу для своего дрегстера взяли именно этот архаичный транспорт.

Конструкция тележки амишей является максимально простой, с примитивными механизмами и конным приводом. Никаких изменений в конструкцию рулевого управления или рессорной подвески авторы проекта не вносили, если не считать руля от спортивного автомобиля для удобства. Большие тонкие деревянные колеса с резиновыми ободами выглядят ужасно опасными наряду с технологическим реактивным двигателем, из сопла которого выстреливает голубое пламя.

Можно было бы подумать, что реактивная карета будет молниеносно быстрой, однако из-за отсутствия каркаса безопасности и других элементов безопасности, слишком высокая скорость была бы излишне рисковой. Чед и Майк говорят, что их “джет-багги” может разгоняться до 88,5 96,5 километров в час. Заметим, что максимальная скорость лучшего бегового коня составляет 88 км/ч, а те, которых запрягают в упряжь, значительно медленнее.

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