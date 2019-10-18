Дюжина коней в упряжці карети – неймовірно круто. Два десятки – королівська розкіш. Та навіть найкращі важкі коні не забезпечать швидкості більше 50 кілометрів на годину. А що, як обладнати дерев'яний візок двигуном?

Громада віруючих амішів або аманітів у США володіє значними територіями і автори цього незвичайного проекту живуть саме серед послідовників Якоба Аммана, хоча самі не з їх числа.

Також цікаво: Відео: Hyundai показала восьмимісний автомобіль для дріфту

Карети – звичний транспорт для віруючих, які обмежують себе у використанні благ цивілізації, тож Чед Кларк та Майк Монтер з Міллерсбурга в штаті Огайо за основу для свого дрегстера узяли саме цей архаїчний транспорт.

Конструкція візка амішів є максимально простою, з примітивними механізмами і кінним приводом. Жодних змін в конструкцію рульового управління чи ресорної підвіски автори проекту не вносили, якщо не рахувати керма від спортивного автомобіля для зручності. Великі тонкі дерев’яні колеса з гумовими ободами виглядають страшенно небезпечними поряд з технологічним реактивним двигуном, з сопла якого вистрілює блакитне полум’я.



Можна було б подумати, що реактивна карета буде блискавично швидкою, однак через відсутність каркасу безпеки та інших елементів безпеки, занадто висока швидкість була б надміру ризиковою. Чед та Майк кажуть, що їх “джет-баггі” може розганятись до 88,5 до 96,5 кілометрів на годину. Завважимо, що максимальна швидкість найкращого бігового коня становить 88 км/год, а ті, яких запрягають в упряж, значно повільніші.

Також цікаво: Відео: від 0 до 260 кілометрів на годину за кермом Porsche Taycan Turbo S – це ось так