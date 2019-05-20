Такой вот стимпанк-стадион в Словакии.

В словацком горном городке Доброч есть небольшой стадион, между трибунами и футбольным полем которого проложены железнодорожные рельсы, по которым курсируют паровозы.

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Узкоколейная железнодорожная линия Черный Грон (Čierny Hron) была построена в 1908 году для лесозаготовительных работ. Доброч расположен в Рудных горах и вокруг находится много шахт, а прилегающая местность входит в состав национального заповедника. Подавляющее большинство шахт давно закрыто, а железнодорожная ветка сейчас используется для экскурсий – по ней курсирует экскурсионный поезд с паровым локомотивом для туристов.

Решение о возобновлении движения на этой железнодорожной ветке было принято не так давно, долгое время она была брошенной и вряд ли кто-то надеялся, что по пути снова будут ходить поезда.

Однако и демонтировать железную дорогу не могли. А потому, когда возводили стадион, ее просто обошли. Теперь же ее время снова пришло. Вряд ли этому радуются футболисты и болельщики, но возможно, такое необычное обстоятельство увеличит количество туристов, от чего выигрывают и горожане.

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