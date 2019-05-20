Такий от стімпанк-стадіон у Словаччині.

У Словацькому гірському містечку Доброч є невеличкий стадіон, поміж трибунами і футбольним полем якого прокладено залізничні рейки, якими курсують паротяги.

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Вузькоколійна залізнична лінія Чорний Грон (Čierny Hron) була побудована у 1908 році для лісозаготівельних робіт. Доброч розташований у Рудних горах і довкола знаходиться чимало шахт, а прилегла місцевість входить до складу національного заповідника. Переважна більшість шахт давно закрита, а залізнична гілка зараз використовується для екскурсій – по ній курсує екскурсійний поїзд з паровим локомотивом для туристів.



Рішення про відновлення руху на цій залізничній гілці було прийняте не так давно, довгий час вона була покинутою і навряд чи хтось сподівався, що по колії знову ходитимуть потяги.



Однак і демонтувати залізницю не могли. А тому, коли зводили стадіон, її просто оминули. Тепер же її час знову прийшов. Навряд чи цьому радіють футболісти і вболівальники, та можливо, така незвичайна обставина збільшить кількість туристів, від чого виграють і містяни.

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