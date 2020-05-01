Железнодорожный транспорт, автомобиль и лодка встретились в одном месте. Этой картине не хватает только самолета, но посмотрите, как, от удара, в воздух поднимается поезд.

Инцидент произошел 29 апреля в норвежском Скиен. Примерно в 11:45 грузовик, перевозивший моторную лодку, по неизвестным причинам застрял прямо на железнодорожном переезде. Один из случайных свидетелей снял все на видео.

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Скоростной пассажирский поезд, как можно видеть на этих кадрах, мчался с молниеносной скоростью, но перед столкновением пытался затормозить. Очевидно, дистанции для полного торможения не хватило и поезд на высокой скорости "прошил" прицеп грузовика, на котором стоял катер. От удара поезд на мгновение поднялся в воздух, после чего сошел с рельсов.

Местный портал NRK сообщает, что на момент аварии в поезде находилось только четыре пассажира и трое человек личного состава. К счастью, в результате железнодорожной катастрофы никто из них не получил серьезных травм. Двум мужчинам, ехавшим в грузовике, также удалось избежать беды, хотя один из них (возможно, владелец лодки) едва не попал под обломки, которые разлетелись по сторонам от удара.

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