Залізничний транспорт, автомобіль та човен зустрілись в одному місці. Цій картині бракує тільки літака, але подивіться, як, від удару, в повітря здіймається поїзд.

Інцидент трапився 29 квітня у норвезькому Скіені. Приблизно об 11:45 вантажівка, що перевозила моторний човен, з невідомих причин застрягла прямо на залізничному переїзді. Один з випадкових свідків зняв усе на відео.

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Швидкісний пасажирський поїзд, як можна бачити на цих кадрах, мчав із блискавичною швидкістю, але перед зіткненням намагався загальмувати. Вочевидь, дистанції для повного гальмування не вистачило і потяг на високій швидкості “прошив” причеп вантажівки, на якому стояв катер. Від удару потяг на мить здійнявся в повітря, після чого зійшов з рейок.

Місцевий портал NRK повідомляє, що на момент аварії у потягу знаходилось лише чотири пасажири та троє працівників особового складу. На щастя, в результаті залізничної катастрофи ніхто з них не отримав серйозних травм. Двом чоловікам, що їхали у вантажівці, також вдалось уникнути лиха, хоча один з них (можливо, власник човна) ледь не потрапив під уламки, що розлетілись навсебіч від удару.

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