К сожалению, голливудский сюжет был снят на камеру с низким разрешением. Но главное, что все закончилось хорошо.

Видео было снято бортовой камерой патрульной машины Рубена Корри, который и стал героем-спасителем в то утро.

Смотрите также: Видео: владелец разбил Mercedes-AMG C63 S ради трех секунд сомнительной славы

Инцидент произошел вблизи города соляных озер Солт-Лейк-Сити, 16 октября в 6:50 утра. Патрульный на шоссе получил сообщение о машине, которая застряла на железнодорожном пути с человеком внутри. К счастью Рубен Корри находился неподалеку и, прибыв на место, сразу же бросился на помощь, несмотря на риск для себя самого.

Фото: последствия столкновения Honda CR-V с поездом / Utah Highway Patrol

Позже офицер Корри скажет: “Я тогда не думал. Я просто делал свою работу”. Молниеносная реакция и смелые действия полицейского спасли жизнь водителя, который на тот момент находился в своей Honda CR-V в бессознательном состоянии.

Машинист поезда также сказал, что успел издали заметить машину на путях и начать экстренное торможение. Скорость поезда удалось погасить с 79 до 30 миль в час, однако и этого было достаточно, чтобы сокрушить машину, как консервную банку.

Также интересно: Британская певица в Киеве уничтожила несколько автомобилей (видео)