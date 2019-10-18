На жаль, голлівудський сюжет був знятий на камеру з низькою розподільчою здатністю. Та головне, що усе закінчилось добре.

Відео було зняте бортовою камерою патрульної машини Рубена Коррі, який і став героєм-рятівником того ранку.

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Інцидент трапився поблизу міста соляних озер Солт-Лейк-Сіті, 16 жовтня о 6:50 ранку. Патрульний на шосе отримав повідомлення про машину, що застрягла на залізничній колії із людиною всередині. На щастя Рубен Коррі знаходився неподалік і, прибувши на місце, одразу ж кинувся на допомогу, незважаючи на ризик для себе самого.

Фото: наслідки зіткнення Honda CR-V з поїздом / Utah Highway Patrol

Пізніше офіцер Коррі скаже: “Я тоді, насправді, не думав. Я просто робив свою роботу”. Блискавична реакція та сміливі дії поліцейського врятували життя водія, який на той момент знаходився у своїй Honda CR-V в непритомному стані.



Машиніст потяга також сказав, що встиг здалеку помітити машину на коліях і почати екстренне гальмування. Швидкість поїзда вдалось погасити з 79 до 30 миль на годину, однак і цього було достатньо, аби розтрощити машину, як бляшанку.

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