Тот факт, что крошечная игрушечная машинка с легкостью обходит Honda NSX и формульный болид Red Bull F1, доказывает, что для скоростной динамики размер не имеет значения.

Радиоуправляемые машинки бывают разные – от простеньких игрушек за сотню-другую гривен до моделей ценой более 1000 долларов, ориентированных на те же профессиональные виды автоспорта, что и настоящие автомобили: дрифтовые, внедорожные, спринтеры и тому подобное. Конечно, даже самая дорогая радиоуправляемая модель не сравнится в цене с настоящим спорткаром, но это не значит, что она не может противостоять ему на треке.

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Канал Carwow устроил интересное соревнование между Honda NSX, болид Red Bull F1 и радиоуправляемой модели Arrma RC. Моделька выполнена в масштабе 1:7 а оснащена бесщеточным электромотором с приводом на обе оси. Весит машинка 3,9 килограмма. Максимальная скорость Arrma RC - 160 км/ч. Цена – 1400 фунтов стерлингов (примерно 49 500 гривен).

NSX является самым тяжелым автомобилем в соревновании, его вес составляет 1760 кг. Он оснащен 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами. Мощность спорткара составляет 573 лошадиных силы, крутящий момент – 645 Нм. привод – полный. Цена – от 170 тысяч долларов.

Самым крутым соперником радиоуправляемой модельки стал болид Red Bull RB7 F1 2011 года, оснащен 2,4-литровым V8 мощностью около 750 лошадиных сил, которые приходятся на 650 килограммов массы и направляются на заднюю ось. Стоимость – более 10 миллионов долларов. Также стоит упомянуть, что за рулем болида сидит опытный пилот Формула 1 Дэвид Култхард.

С первой же попытки радиоуправляемый автомобиль показал впечатляющий результат, прибыв на финиш 402-метрового заезда первым. Маленькая машинка промчалась дистанцию за 8,6 секунды. Болид RB7 был на 0,9 секунды медленнее, а среднемоторному спорткару Honda понадобилось 11,3 секунды на прохождение дистанции.