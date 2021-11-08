Той факт, що крихітна іграшкова машинка з легкістю обходить Honda NSX та формульний болід Red Bull F1 доводить, що для швидкісної динаміки розмір не має значення.

Радіокеровані машинки бувають різні – від простеньких іграшок за сотню-другу гривень до моделей ціною понад 1000 доларів, орієнтованих на ті ж професійні види автоспорту, що й справжні автомобілі: дріфтові, позашляхові, спринтери тощо. Звісно, навіть найдорожча радіокерована модель не зрівняється в ціні зі справжнім спорткаром, але це не значить, що вона не може протистояти йому на треку.

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Канал Carwow влаштував цікаве змагання між Honda NSX, болідом Red Bull F1 та радіокерованою моделлю Arrma RC. Моделька виконана в масштабі 1:7 а оснащена безщітковим електромотором з приводом на обидві осі. Важить машинка 3,9 кілограми. Максимальна швидкість Arrma RC – 160 км/год. Ціна – 1400 фунтів стерлінгів (приблизно 49 500 гривень).

NSX є найважчим автомобілем у змаганні, його вага становить 1760 кг. Він оснащений 3,5-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Потужність спорткара становить 573 кінських сили, крутний момент – 645 Нм. привід – повний. Ціна – від 170 тисяч доларів.

Найкрутішим суперником радіокерованої модельки став болід Red Bull RB7 F1 2011 року, оснащений 2,4-літровим V8 потужністю близько 750 кінських сил, які припадають на 650 кілограмів маси та надсилаються на задню вісь. Вартість – понад 10 мільйонів доларів. Також варто згадати, що за кермом боліда сидить досвідчений пілот Формула 1 Девід Култхард.



З першої ж спроби радіокерований автомобіль показав вражаючий результат, прибувши на фініш 402-метрового заїзду першим. Маленька машинка промчала дистанцію за 8,6 секунди. Болід RB7 був на 0,9 секунди повільнішим, а середньомоторному спорткару Honda знадобилось 11,3 секунди на проходження дистанції.