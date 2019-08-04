По одной из версий он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция города Веллингтон в Новой Зеландии сообщила о “серьезном инциденте”, который случился во время вечерней встречи автоклуба.

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Около полпервого ночи 47-летний мужчина, имя которого не разглашается, атаковал дорожным катком для укладки асфальта пять автомобилей, по некоторым сообщениям, двое человек были травмированы.

Что стало причиной агрессии со стороны нападавшего – полиция пока не раскрывает. Однако в публикации Stuff сказано, что алкотест выявил у мужчины 1,29 промилле алкоголя, что более чем в два раза превышает допустимое содержание для езды за рулем.

То же издание Stuff сообщает, что вечерние встречи автоклуба доставляют хлопот местным жителям, рядом с домами которых собираются автофанаты. Музыка, громкие разговоры и смех веселой компании мешают местным жителям спать, поэтому кому-то, очевидно, просто лопнуло терпение.

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