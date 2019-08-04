За однією з версій він був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Поліція міста Веллінгтон у Новій Зеландії повідомила про “серйозний інцидент”, що трапився під час вечірньої зустрічі автоклубу.

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Близько пів на першу ночі 47-річний чоловік, ім’я якого не розголошується, атакував дорожнім катком для вкладання їзду були пошкоджені п’ять автомобілів, за деякими повідомленнями двоє людей були травмовані.

Що стало причиною агресії з боку нападника – поліція поки не розкриває. Однак у публікації Stuff сказано, що алкотест виявив у чоловіка 1,29 промілле алкоголю, що більш ніж вдвічи перевищує допустимимй вміст для допуску за кермо.



Те ж видання Stuff повідомляє, що вечірні зустрічні автоклубів завдають клопотів місцевим жителям, поруч з будинками яких збираються автофани. Музика, гучні розмови й сміх та інші видатки посиденьок веселої компанії заважають місцевим жителям спати, тож комусь, вочевидь, просто урвався терпець.

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