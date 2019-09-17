Кажется, у лохматого гораздо больше здравого смысла, чем у мужчины, который пытался пересечь улицу чуть раньше.

Иногда животные оказываются умнее людей. И это видео – наглядное доказательство.

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Этот случай произошел недавно в Китае. Оно поражает контрастом событий – пешеход ведет себя абсолютно бессмысленно, за что сразу же расплачивается травмами, в то время как собака четко следует требованиям ПДД.

По сообщениям местных СМИ, пешехода в кадре зовут Ванг. Хотя переход находился совсем рядом, он решил сократить свой путь и пересечь улицу в неположенном месте. Через мгновение он оказался лицом вниз на асфальте, сбитый автомобилем. К счастью, скорость машины была не высокой и Ванг отделался несколькими синяками и ушибами.

За этой сценой наблюдал лохматый. После чего, вежливо пропустив несколько транспортных средств, спокойно перешел улицу по “зебре”, устроив импровизированный мастер-класс для Ванга.

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