Здається, в кудлатого значно більше здорового глузду, ніж у чоловіка, який намагався перетнути вулицю трохи раніше.

Часом тварини виявляються розумнішими за людей. І це відео – наочний доказ.

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Цей випадок трапився нещодавно в Китаї. Воно вражає контрастом подій – пішохід поводиться абсолютно безглуздо, за що одразу ж розплачується травмами, в той час як пес чітко слідує вимогам ПДР.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, пішохіда у кадрі звуть Ванг. Хоча перехід знаходився зовсім поруч, він вирішив скоротити свій шлях і перетнути вулицю в недозволеному місці. За мить він опинився долілиць на асфальті, збитий автомобілем. На щастя, швидкість машини була не високою і Ванг відбувся кількома синцями та забоями.

За цією сценою спостерігав кудлатий. Після чого, чемно пропустивши кілька транспортних засобів, спокійно перейшов вулицю по “зебрі”, влаштувавши імпровізований майстер-клас для Ванга.

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