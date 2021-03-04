Водитель автомобиля успел отреагировать на появление животных на дороге, но это не помогло избежать столкновения.

Польский YouTube-канал STOP CHAM поделился видео необычного инцидента, произошедшего на дороге DW 618 между Вышкувом и Пултуском.

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Лосиный тест получил свое название не просто так – быстрые парнокопытные часто выскакивают на дорогу и избежать столкновения с ними бывает крайне трудно. А учитывая массу таких животных – лосей и оленей – и скорость автомобилей, последствия могут быть тяжелыми для обоих участников аварии.

В видеоролике, снятом в Польше, черный BMW двигался по двухполосной дороге на скорости около 80 километров в час, когда ему наперерез из леса выскочило стадо диких оленей. Водитель BMW резко нажал на тормоз, сумев избежать столкновения с несколькими самыми быстрыми животными, однако некоторые из них все же наскочили на ​​автомобиль.

Три диких оленя попытались перепрыгнуть через машину. Одно из животных успешно справилось с задачей, оттолкнувшись копытами от крыши BMW. Двум другим повезло меньше. Один олень врезался в переднюю часть автомобиля, повредив капот и бампер. Без видимых повреждений олень быстро убежал. Меньше повезло третьему животному, которое приземлилось на багажник машины.