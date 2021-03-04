Водій автомобіля встиг відреагувати на появу тварин на дорозі, але це не допомогло уникнути зіткнення.

Польський YouTube-канал STOP CHAM поділився відео незвичайного інциденту, що трапився на дорозі DW 618 між Вишкувом та Пултуськом.

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Лосиний тест отримав свою назву не просто так – швидкі парнокопитні часто вискакують на дорогу і уникнути зіткнення з ними буває вкрай важко. А зважаючи на масу таких тварин – лосів та оленей – і на швидкість автомобілів, наслідки можуть бути важкими для обох учасників аварії.

У відеоролику, знятому у Польщі, чорний BMW рухався двосмуговою дорогою на швидкості близько 80 кілометрів на годину, коли йому навперейми з лісу вискочило стадо диких оленів. Водій BMW різко натиснув на гальмо, зумівши уникнути зіткнення з кількома найшвидшими тваринами, однак деякі з них все ж насколичи на автівку.

Три диких оленя спробували перестрибнути через машину. Одна з тварин успішно впоралося з завданням, відштовхнувшись копитами від даху BMW. Двом іншим пощастило менше. Один олень врізався в передню частину автомобіля, пошкодивши капот і бампер. Без видимих ​​пошкоджень олень швидко втік. Менше пощастило третій тварині, яка приземлилась на багажник машини.