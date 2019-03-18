Водитель фуры пал жертвой мощных воздушных потоков. В прямом и переносном смысле.

Дорожный знак 1.17 встречается на дороге не часто. И это не значит, что он не важен. Видео с регистратора, снятое в Техасе, доказывает, что водителям нужно быть осторожнее, заметив такое предупреждение на дороге.

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Речь о знаке “Боковой ветер”, который в украинских правилах дорожного движения можно найти под номером 1.17.

В некоторых странах используется также специальное текстовое предупреждение о сильных перекрестных потоках ветра на трассах и дорогах, где наблюдается это природное явление.

Неприятные последствия действия сил ветра ощутил на себе водитель грузовика с прицепом, который ехал по трассе в штате Техас. Пустой кузов сыграл роль паруса для боковых потоков ветра скоростью до 120 км/ч, из-за чего грузовик перевернулся прямо на ходу.

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