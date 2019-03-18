Водій фури пав жертвою потужних повітряних потоків. У прямому і переносному сенсі.

Дорожній знак 1.17 зустрічається на дорозі не часто. Та це не означає, що він не важливий. Відео з реєстратора, зняте у Техасі, доводить, що водіям потрібно бути обачнішими, помітивши таке попередження на дорозі.

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Мова про знак “Бічний вітер”, який в українських правилах дорожнього руху можна знайти під номером 1.17.

У деяких країнах використовується також спеціальне текстове попередження про сильні перехресні потоки вітру на трасах і дорогах, де це спостерігається це природне явище.

Неприємні наслідки дії сил вітру відчув на собі водій вантажівки з причепом, що їхав трасою у штаті Техас. Порожній кузов зіграв роль вітрила для бічних потоків вітру швидкістю до 120 км/год, через що вантажівку перекинуло прямо на ходу.

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