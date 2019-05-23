На видео показана реставрация рамы итальянского суперкара, после которой он будет, как новенький.

Как-то мы уже рассказывали об умельце, который превращает изуродованный авто-хлам в "почти новую" машину. В новой серии видео ютубер рассказывает о своем новом проекте – воскрешение к жизни “тоталеного” Lamborghini Gallardo.

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Купить автомобиль, побывавший в ДТП, починить его и продать в три раза дороже – таким образом зарабатывают себе на хлеб с маслом немало автослесарей и автомехаников. Одни маскируют дефекты, другие чинят кое-как, однако есть и добросовестные мастера, которые делают на совесть. И даже сообщают покупателю о том, что машина была восстановлена после аварии.

И хотя покупатель такого автомобиля может значительно сэкономить на таком товаре, нет никаких гарантий того, что машина не развалится прямо на ходу. Не зря же автопроизводители тратят кучу времени и денег на подбор оптимальных сочетаний металлов в конструкции рамы (сплавов алюминия, например, существует более 10 основных видов), компьютерную модуляцию аварий, полевые испытания и краш-тесты.

Видеоблоггер Arthur tussik показывает, как он возвращает к жизни изуродованные машины. В своей работе он пользуется доступными в Сети чертежами машины, которых, правда, не хватает. Некоторые погнутые детали он вытягивает и ровняет, другие заменяет, изготавливая их, фактически, на глаз. Хочется надеяться, что в результате его работы Gallardo не только вернет себе первоначальный вид, но и сохранит прочность кузова, чтобы иметь возможность безопасно разгоняться до высоких скоростей.

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