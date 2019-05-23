На відео показана реставрація рами італійського суперкара, після якої він буде, як новенький.

Якось ми вже розповідали про умільця, котрий перетворює понівечений авто-мотлох на “майже нову” машину. У новій серії відео ютубер розповідає про свій новий проект – воскресіння до життя “тоталеного” Lamborghini Gallardo.

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Купити автомобіль, що побував у ДТП, полагодити його і продати втридорога – таким чином заробляють собі на хліб з маслом чимало автослюсарів та автомеханіків. Одні маскують дефекти, інші лагодять абияк, однак є й добросовісні майстри, які роблять на совість. І навіть повідомляють покупцеві про те, що машина була відновлена, після аварії.

І хоча покупець такого автомобіля може значно зекономити на такому товарі, немає жодних гарантій того, що машина не розвалиться прямо на ходу. Не дарма ж автовиробники витрачають купу часу й грошей на підбір оптимальних поєднань металів у конструкції рами (сплавів алюмінію, наприклад, існує більше 10 основних видів), комп’ютерну модуляцію аварій, польові випробування і краш-тести.



Відеоблогер Arthur tussik показує, як він повертає до життя понівечені машини. У своїй роботі він користується доступними в Мережі кресленнями машини, яких, щоправда, бракує. Деякі погнуті деталі він витягує й рівняє, інші замінює, виготовляючи їх, фактично, на око. Хочеться сподіватись, що в результаті його роботи Gallardo не лише поверне собі початковий вигляд, але й збереже міцність кузову аби мати змогу безпечно розганятись до високих швидкостей.

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