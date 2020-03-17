Найти информацию про секретные разработки спецслужб США гораздо проще, чем про корейский Plug-In Hybrid Sonata LF. Однако, видеообзор украинских блогеров дает ответы на некоторые вопросы.

Этот автомобиль не продавался в Украине и Европе, и в США показатели продаж были не очень большими. Однако технические характеристики известны – под капотом "Сонаты" – 2,0-литровый двигатель с прямым впрыском 154 л. с., который устанавливаются здесь с 2015 года.

В дополнение к нему работает 50 кВт электромотор-генератор (68 к.с.). Суммарная мощность Hyundai Sonata Plug-in Hybrid-202 к. С. и 6000 об / мин. Благодаря двум моторам “Соната” разгоняется до 100 км/ч до 8,8 сек. Испытания SRT показывают схожий результат – 9,1 с на мокрой дороге.

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Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает до 35 км пробега на электрической тяге. Расход топлива на 100 км на бензине составляет от 5,5 л до 6,1 л по городу. Общий пробег Sonata LF Plug-In Hybrid с полностью заряженной батареей и полным топливным баком составит около 950 км.

Чтобы зарядить аккумулятор Hyundai Sonata LF Plug-In Hybrid до 100%, надо всего 2,5 часа от сети 240 В с помощью 3,3 кВт бортового зарядного устройства.

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