Знайти інформацію про секретні розробки спецслужб США набагато простіше, ніж про корейський Plug-In Hybrid Sonata LF. Однак, відеоогляд українських блогерів дає відповіді на деякі запитання.

Цей автомобіль не продавався в Україні та Європі, та й в США показники продажів були не дуже великими. Однак технічні характеристики відомі – під капотом “Сонати” - 2,0-літровий двигун з прямим впорскуванням 154 к.с., який встановлюються тут з 2015 року.

На додачу до нього працює 50 кВт електромотор-генератор (68 к.с.). Сумарна потужність Hyundai Sonata Plug-in Hybrid – 202 к.с. і 6000 об / хв. Завдяки двом моторам “Соната” розганяється до 100 км/год до 8,8 сек. Випробування SRT показують схожий результат – 9,1 с на мокрій дорозі.

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Літій-полімерний акумулятор забезпечує до 35 км пробігу на електричній тязі. Витрата пального на 100 км на бензині становить від 5,5 л до 6,1 л по місту. Загальний пробіг Sonata LF Plug-In Hybrid з повністю зарядженою батареєю та повним паливним баком складе близько 950 км.

Щоб зарядити акумулятор Hyundai Sonata LF Plug-In Hybrid до 100%, треба всього 2,5 години від мережі 240 В за допомогою 3,3 кВт бортового зарядного пристрою.

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