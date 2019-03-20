Мэр столицы Виталий Кличко посетил строительную площадку на Шулявском путепроводе.

Сегодня мэр города Виталий Кличко проверил, как идут работы на Шулявском путепроводе.

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"Наша задача – в конце этого года открыть мост и движение транспорта через него", – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что старый фундамент моста непригоден для нынешних и будущих нагрузок, поэтому Шулявский путепровод демонтируют полностью. Основные работы по демонтажу продлятся до июня. Работы по строительству нового путепровода начнут в апреле.

На сегодня уже перевели инженерные сети возле съездов с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Довженко. Демонтировали Мафы, разработали временную схему объезда, которая внедрена.

Осуществят и полную реконструкцию подземного пешеходного перехода. По проекту строительства придется снести здание цеха № 5 завода “Большевик”, который сейчас не работает. Это позволит обустроить дополнительный съезд.

На демонтажных работах сегодня работает 116 специалистов и 50 единиц техники. Также для демонтажа путепровода впервые в Украине применят уникальную технологию. Благодаря этому удастся максимально избежать перекрытия движения автотранспорта по проспекту Победы.

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Проспект Победы будет перекрываться полностью только несколько ночей на несколько часов во время монтажа балок пролетного строения. Полного перекрытия движения на длительный период и днем – не будет.