Мер столиці Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик на Шулявському шляхопроводі.

Сьогодні мер міста Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на Шулявському шляхопроводі.

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"Наше завдання – в кінці цього року відкрити міст і рух транспорту через нього", – відзначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що старий фундамент мосту непридатний для нинішніх і майбутніх навантажень, тому Шулявський шляхопровід демонтують повністю. Основні роботи з демонтажу триватимуть до червня. Роботи з будівництва нового шляхопроводу розпочнуть у квітні.

На сьогодні вже переклали інженерні мережі біля з’їздів з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги та з просп. Перемоги на вул. Довженка. Демонтували МАФи, розробили тимчасову схему об’їзду, яка запроваджена.

Здійснять і повну реконструкцію підземного пішохідного переходу. За проектом будівництва доведеться знести будівлю цеху № 5 заводу “Більшовик”, який нині не працює. Це дозволить облаштувати додатковий з’їзд.

На демонтажних роботах сьогодні працюють 116 фахівців та 50 одиниць техніки. Також для демонтажу шляхопроводу вперше в Україні застосують унікальну технологію. Завдяки цьому вдасться максимально уникнути перекриття руху автотранспорту проспектом Перемоги.

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Проспект Перемоги перекриватиметься повністю тільки декілька ночей на декілька годин під час монтажу балок прогонової будови. Повного перекриття руху на тривалий період і вдень – не буде.