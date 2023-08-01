Правила дорожного движения четко трактуют нормы применения аварийной световой сигнализации, поэтому все остальное, что не прописано там – нарушение.

Пункт 9.9 Правил дорожного движения Украины (ПДД), где речь идет об аварийном сигнале, разработан по мировым образцам и практически один в один повторяет требования дорожных правил любой страны Евросоюза.

Следовательно, неписаное правило вежливости с благодарностью другому участнику дорожного движения в виде включенной аварийки может трактоваться нарушением ПДД. Конечно, многократное мигание аварийных плафонов согреет душу за добрые дела в пути, но другие участники дорожного движения на этот сигнал могут отвлечься, не так понять и даже "поймать гаву".

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Имитировать вынужденную остановку или стоянку в неположенном месте путем включения аварийной сигнализации также не стоит, поскольку это не только противоречит ПДД, но и представляет угрозу безопасности дорожного движения.

Дело в том, что соответствующие знаки запрета на остановку или стоянку устанавливаются на основании определенных стандартов безопасности. Как правило, в таких местах припаркованный транспорт усложняет дорожное движение или это, скажем, аварийно опасный участок. Поэтому здесь подвергаются опасности другие участники движения или усложняется проезд.

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Наконец, имитация аварийной ситуации оборачивается прямым обманом других водителей, которым через вас приходится усложнять маневр, сбавлять скорость или притормаживать, что также может вызвать аварийную ситуацию.

Аварийный световой сигнал следует включать только в следующих случаях:

при вынужденной остановке на проезжей части;

при остановке по требованию полицейского;

в случае ослепления водителя светом фар;

при движении автомобиля с техническими неисправностями;

на буксируемом транспортном средстве;

на транспортном средстве, перевозящем организованную группу детей с опознавательным знаком «Дети»;

на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;

при дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

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Все остальное считается неприемлемым и трактуется как нарушение ПДД. Конечно, и наказывается соответствующим образом. Нарушения правил использования средствами световой аварийной сигнализации рассматриваются как административное нарушение и при обычных обстоятельствах предусматривает предупреждение в устной форме или взыскание штрафа в размере 425 грн. (ч.2, ст.120, ст.125 КУоАП).

Поскольку устные предупреждения практически исчезли с правового поля, следует готовиться к спонсированию государственной казны.

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Но если такие действия повлекли за собой аварийную ситуацию, то водитель признается виновным, на него налагается штраф в размере 680 грн. Следует также знать, что за нарушение хотя бы одной из вышеперечисленных восьми позиций может обернуться лишением водительского удостоверения сроком от шести месяцев до одного года.