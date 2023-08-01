Правила дорожнього руху чітко трактують норми застосування аварійної світлової сигналізації, тому все інше, що не прописане там - порушення.

Пункт 9.9 Правил дорожнього руху України (ПДР), де йдеться про аварійний сигнал, розроблений за світовими зразками й практично один в один повторює вимоги дорожніх правил будь-якої країни Євросоюзу.

Отож, неписане правило ввічливості з подякою іншому учаснику дорожнього руху у вигляді увімкненої аварійки може трактуватися порушенням ПДР. Звісно, кількаразове блимання аварійних плафонів душу зігріє душу за добрі діла в дорозі, але інші учасники дорожнього руху на той сигнал можуть відволіктися, не так зрозуміти і навіть "піймати гаву".

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Імітувати вимушену зупинку чи стоянку в недозволеному місці шляхом увімкнення аварійної сигналізації також не варто, оскільки це не лише суперечить ПДР, становить загрозу безпеці дорожнього руху.

Річ у тому, що відповідні знаки заборони зупинки чи стоянки встановлюються на підставі певних стандартів безпеки. Як правило, у таких місцях припаркований транспорт ускладнює дорожній рух чи це, скажімо, аварійно небезпечна ділянка. Отож, тут наражаються на небезпеку інші учасники руху, чи ускладняється проїзд.

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Зрештою, імітація аварійної ситуації обертається прямим обманом інших водіїв, яким через вас доводиться ускладнювати маневр, зменшувати швидкість чи пригальмовувати, що також може викликати аварійну ситуацію.

Аварійний світловий сигнал слід вмикати лише у таких випадках:

при вимушеній зупинці на проїжджій частині;

при зупинці на вимогу поліцейського;

у разі засліплення водія світлом фар;

під час руху автомобіля з технічними несправностями;

на транспортному засобі, що буксирується;

на транспортному засобі, який перевозить організовану групу дітей із розпізнавальним знаком «Діти»;

на всіх механічних транспортних засобах колони при їх зупинці на дорозі;

у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

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Все інше вважається неприйнятним і трактується як порушення ПДР. Звісно, й карається відповідним чином. Порушення правил користування засобами світлової аварійної сигналізації розглядаються як адміністративне порушення і за звичайних обставин передбачає попередження в усній формі чи стягнення штрафу у розмірі 425 грн. (ч.2, ст.120, ст.125 КУпАП).

Оскільки усні попередження практично зникли з правового поля, то слід готуватися до спонсорування державної казни.

Заміна колеса навіть у зоні дії такого знака потребує увімкнення аварійки - тут усі атрибути вимушеної зупинки. Інфографіка з відкритих джерел

Але якщо такі дії спричинили аварійну ситуацію, то водій визнається винним, на нього накладається штраф у розмірі 680 грн. Слід також знати, що за порушення хоча б однієї з перерахованих вище восьми позицій може обернутися позбавленням водійського посвідчення терміном від шести місяців до одного року.