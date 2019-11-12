Полиция Алматы (Казахстан) остановила довольно странное транспортное средство и отправила на штрафплощадку.

Этот автомобиль в прошлом назывался ВАЗ-1111 "Ока", однако пока от него остался разве что кузов. Позади в нем пылает огонь, сверху установлен ветрогенератор, а спереди – более десятка клаксонов. Для чего все это маленькому автомобилю – видимо, знает только владелец, но этого так и не поняли правоохранители Казахстана.

Когда эта чудо "Ока" выехала на дороги Алматы, водители вокруг сначала искренне удивлялись, а потом "сдали" изобретателя полиции. Последние долго не могли разобраться с чудаком, но это им не помешало составить на него протоколы по шести нарушениям правил дорожного движения.

Читайте также: Странный ВАЗ с резным салоном

В частности, на владельца «Оки» выписали штраф за поддельные номерные знаки, переоборудование с нарушением технических стандартов и нарушения ПДД.

Смотрите видео странной "Оки" на дровах в Казахстане:

Также интересно: 14 примеров бессмысленного тюнинга со спойлерами.