Как известно, окрашенные в красный цвет тормозные суппорты придают автомобилю +5 лошадиных сил мощности. А спойлер на корме обеспечивает прижим, благодаря которому можно проходить повороты, словно на болиде для Time Attack.

Кажется, не все понимают, что сказанное выше – просто шутка. А возможно, владельцы этих автомобилей и сами являются изрядными шутниками.

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Вообще-то, спойлер или антикрыло – вещь и вправду полезная. Правильно подобранный и установленный спойлер обеспечивает более тесный контакт шин с дорогой и улучшает управляемость. В некоторых случаях спойлер с изменяемым углом атаки (наклона) может использоваться и для улучшения торможения.

Стритрейсеры также любят украшать свои машины спойлерами – больше для улучшения эстетики, чем аэродинамики.

Фото: нелепый тюнинг / Сarakoom

Для чего обвешались спойлерами владельцы автомобилей, представленных на фото – трудно сказать. Однако понятное дело, что об аэродинамике или хотя бы эстетике здесь нет и речи. Зато хорошая иллюстрация к басне Крылова “Обезьяна и очки”.

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