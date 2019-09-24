Як відомо, пофарбовані в червоний колір гальмівні супорти додають автомобілю +5 кінських сил потужності. А спойлер на кормі забезпечує притискання, завдяки якому можна проходити повороти, наче на боліді для Time Attack.

Здається не всі розуміють, що сказане вище – просто жарт. А можливо, власники цих автомобілів і самі є неабиякими жартівниками.

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Взагалі-то, спойлер або антикрило – річ і справді корисна. Правильно підібраний та встановлений спойлер забезпечує тісніший контакт шин з дорогою і покращує керованість. У деяких випадках спойлер зі змінним кутом атаки (нахилу) може використовуватись і для покращення гальмування.

Стрітрейсери також полюбляють прикрашати свої машини спойлерами – більше для покращення естетики, ніж аеродинаміки.

Фото: недолугий тюнінг / Сarakoom

Для чого обвішались спойлерами власники автомобілів, представлених на фото – важко сказати. Проте ясна річ, що про аеродинаміку чи хочаб естетику тут нема й мови. Зате гарна ілюстрація до басні Крилова “Мавпа й окуляри”.

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