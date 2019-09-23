Мабуть, власнику не вистачило позашляхових можливостей розкішного англійського лімузина.

Ще можна зрозуміти людей, які недорогі автомобілі перероблюють так, щоб вони виглядали як ексклюзивні. З "Тойоти" роблять "Феррарі", з "Фіата" – "Ламбо". Однак "Гелендваген" – сам по собі недешевий позашляховик, щоб над ним знущатись з болгаркою та молотком.

Поміж тим, китайський власник Mercedes-Benz G-класу вирішив зробити з нього Rolls-Royce. Для цього майстри повністю змінили всю передню частину автомобіля. Фари, радіаторну решітку та навіть лого "Дух Екстазу" – все виглядає схожим на оригінал, якби не… їдучий жовтий колір машини. Скажіть хтось йому, що такі авто бувають лише чорними або сірими!

Нагадаємо, що Renault Duster перетворили на спорткар.