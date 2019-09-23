Видимо, владельцу не хватило внедорожных возможностей роскошного английского лимузина.

Еще можно понять людей, которые недорогие автомобили переделывают так, чтобы они выглядели как эксклюзивные. Из "Тойоты" делают "Феррари", из "Фиата" – "Ламбо". Однако "Гелендваген" – сам по себе недешевый внедорожник, чтобы над ним издеваться с болгаркой и молотком.

Между тем, китайский владелец Mercedes-Benz G-класса решил сделать из него Rolls-Royce. Для этого мастера полностью изменили всю переднюю часть автомобиля. Фары, радиаторную решетку и даже логотип "Дух Экстаза" – все выглядит похожим на оригинал, если бы не ... едкий желтый цвет машины. Скажите кто-то ему, что такие автомобили бывают только черными или серыми!

Напомним, что Renault Duster превратили в спорткар.