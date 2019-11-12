Поліція Алмати (Казахстан) зупинила досить дивний транспортний засіб та відправила на штрафмайданчик.

Цей автомобіль в минулому мав назву ВАЗ-1111 "Ока", однак наразі від нього залишився хіба що кузов. Позаду в ньому палає вогонь, зверху встановлено вітрогенератор, а спереду – більше десятка клаксонів. Для чого все це маленькому автомобілю – мабуть, знає лише власник, однак цього так і не зрозуміли правоохоронці Казахстану.

Коли ця чудо-"Ока" виїхала на дороги Алмати, водії навкруги спочатку щиро дивувалися, а потім "здали" винахідника поліції. Останні довго не могли розібратися з диваком, але це їм не завадило скласти на нього протоколи за шістьма порушеннями правил дорожнього руху.

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Зокрема, на власника "Оки" виписали штраф за підроблені номерні знаки, переобладнання з порушенням технічних стандартів та порушення ПДР.

Дивіться відео дивної "Оки" на дровах в Казахстані:

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