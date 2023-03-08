Необычный стимул сделали для того, чтобы компенсировать низкий запас хода RZ 450e.

Владельцы электрического спорткупе Lexus RZ 450e смогут бесплатно арендовать Lexus с бензиновым двигателем, чтобы устранить волнение о низком запасе хода.

Согласно этой программе, американские владельцы RZ 450e EV получают 30 бесплатных резервных дней, которые они могут использовать в течение трех лет, чтобы зарезервировать Lexus с бензиновым двигателем.

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Lexus утверждает, что программа существует для смягчения отсутствия зарядных станций в определенных регионах США. Но еще одна причина такого шага – проблемы поездок в дальнее путешествие на транспортном средстве, которое имеет запас хода менее 350 км.

На сегодняшний день это недостаточно для роскошного кроссовера стоимостью 60 000 долларов, когда на рынке есть много альтернатив. К примеру, Tesla Model Y и среднеразмерный Cadillac Lyriq могут путешествовать гораздо дальше на полном заряде.