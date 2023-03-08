Незвичайний стимул зробили для того, щоб компенсувати низький запас ходу RZ 450e.
Власники електричного спорткупе Lexus RZ 450e зможуть безкоштовно орендувати Lexus з бензиновим двигуном, щоб усунути хвилювання про запас ходу.
Згідно з цією програмою, американські власники RZ 450e EV отримують 30 безплатних резервних днів, які вони можуть використати протягом трьох років, щоб зарезервувати Lexus з бензиновим двигуном.
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Lexus стверджує, що ця програма існує для пом’якшення відсутності зарядних станцій у певних регіонах США. Але ще еодна причина такого кроку – проблеми поїздок в далеку подорож на транспортному засобі, який має запас ходу менш ніж 350 км.
На сьогодні це не достатньо для розкішного кросовера вартістю 60 000 доларів, коли на ринку є багато альтернатив. Наприклад, Tesla Model Y і середньорозмірний Cadillac Lyriq можуть подорожувати набагато далі на повному заряді.