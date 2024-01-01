Владельцы Alfa Romeo жалуются на раннее появление коррозии на кузове

Как рассказывает Carscoops, владелец Tonale из Ванкувера, Канада, выразил беспокойство по поводу ржавчины, образовавшейся на кузове его внедорожника, но получил не совсем обнадеживающую реакцию дилерского центра. Единичный ли это случай, или начало чего-то более масштабного, пока непонятно.

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Автор разместил фотографии собственного белого кроссовера на Reddit и указал, что коррозия образовалась на двери багажника в районе дренажных каналов не совсем обнадеживающая. “Stellantis не будет ремонтировать это по гарантии, поскольку их гарантия от ржавчины распространяется только на случай, если ржавчина проржавела сквозь краску”, – написал владелец в заметке.

На изображениях действительно заметно, что вблизи камеры заднего вида и кнопки открытия появились небольшие участки коррозии и кусочки краски, что начали отслаиваться от кузова. Несколько других владельцев Alfa Romeo Tonale в обсуждении подозревают, что в этом конкретном случае это может быть производственный дефект, поскольку никто другой не сообщал об обнаружении подобных участков ржавчины и сколов краски.

Автор сообщения утверждает, что Stellantis отказалась предлагать какой-либо ремонт. Он также опубликовал скриншот электронного письма от помощника генерального менеджера Alfa Romeo Vancouver.

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“Меня предупредили, что из-за того, как устроен слив, это будет повторяться, и мало что можно сделать”, – пишет владелец Alfa Romeo. Проблему можно было бы решить, просто заменив дверь багажника, но, похоже, владельцу придется продолжать борьбу с дилером, чтобы сделать ремонт.