Власники Alfa Romeo скаржаться на ранню появу корозії на кузові

Як розповідає Carscoops, власник Tonale з Ванкувера, Канада, висловив занепокоєння щодо іржі, що утворилася на кузові його позашляховика, але отримав не зовсім обнадійливу реакцію дилерського центру. Чи це поодинокий випадок, чи початок чогось більш масштабного, поки що незрозуміло.

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Автор розмістив фотографії власного білого кросовера на Reddit й вказав, що корозія утворилась на дверях багажника в районі дренажних каналів не зовсім обнадійлива. “Stellantis не ремонтуватиме це за гарантією, оскільки їхня гарантія від іржі поширюється лише на випадок, якщо іржа проіржавіла крізь фарбу”, – написав власник у дописі.

На зображеннях дійсно помітно, що поблизу камери заднього виду та кнопки відкриття з’явились невеликі ділянки корозії й шматочки фарби, що почали відшаровуватись від кузова. Кілька інших власників Alfa Romeo Tonale в обговоренні підозрюють, що в цьому конкретному випадку це може бути виробничий дефект, оскільки ніхто інший не повідомляв про виявлення подібних ділянок іржі та відколів фарби.

Автор допису стверджує, що Stellantis відмовилася пропонувати будь-який ремонт. Він також опублікував скріншот електронного листа від помічника генерального менеджера Alfa Romeo Vancouver.

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“Мене попередили, що через те, як влаштований злив, це буде повторюватися, і мало що можна зробити”, – пише власник Alfa Romeo. Проблему можна було б вирішити, просто замінивши двері багажника, але, схоже, власнику доведеться продовжувати боротьбу з дилером, щоб зробити ремонт.