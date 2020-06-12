За первые 10 дней, с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, уплачено штрафов на общую сумму 2,2 млн грн.

Средства, которые платят владельцы авто, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специального фонда государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

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Напомним, с 1 июня 2020 года в Киеве и области работают спидкамы. За превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч – 510 грн. Штраф налагается на владельца авто.

Подробная инструкция по бесплатному обжалованию штрафов с камер доступна по этой ссылке.

Оплатить штраф можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. Если он будет оплачен в течение 10-ти банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшаться на 50%.

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