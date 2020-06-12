За перших 10 днів, від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, сплачено штрафів на загальну суму 2,2 млн грн.

Кошти, які сплачують власники авто зараховуються до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну.

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Нагадаємо, з 1 червня 2020 року в Києві та області працюють спідками. За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год встановлених обмежень, штраф складає 255 грн, а при перевищенні більш ніж на 50 км/год – 510 грн. Штраф накладається на власника авто.

Докладна інструкція з безкоштовного оскарження штрафів з камер доступна за цим посиланням.

Оплатити штраф можна впродовж 30-ти днів із дати набрання постановою законної сили. Якщо його буде сплачено впродовж 10-ти банківських днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу зменшуватиметься на 50%.

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