Владельцы Bugatti Tourbillon могут установить 8 выхлопных труб за $240 000

Как отмечает Carscoops, хотя Bugatti еще официально не анонсировала пакет Tourbillon Equipe Pur Sang, рендеры уже появились в сети, якобы прямо из конфигуратора бренда. Эти фото впервые были опубликованы в Instagram-профиле @bugattitourbillon.registry.

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На них изображены улучшения, которые будут делать гиперкар стоимостью 4 миллиона долларов еще более эксклюзивным. Самой большой особенностью пакета, несомненно, являются восемь выхлопных труб. Если рендеры правдивы, это будет означать, что Tourbillon с пакетом Equipe Pur Sang будет автомобилем с наибольшим количеством выхлопных труб, когда-либо установленных на Bugatti.

Дополнительные улучшения также включают обновленный передний бампер с измененными формами воздухозаборников и более обтекаемый сплиттер. Сзади гиперкар имеет диффузор в цвет кузова и дополнительные тонкие плавники. В салоне дизайнеры добавили шильдики Equipe Pur Sang на подголовники и панель приборов.

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Модель, показана на визуализациях, кажется, выполнена в матовом красном цвете с открытыми акцентами из углеродного волокна. Эмблема Equipe Pur Sang, что добавляет эксклюзивности, заметно расположена в основании подковообразной решетки и на заднем крыле.

Нет никакой информации об улучшении производительности гиперкара. Bugatti Tourbillon может похвастаться впечатляющей мощностью в 1800 л.с. от атмосферного 8,3-литрового V16 в сочетании с тремя электродвигателями. Интересно, сколько из 250 владельцев Tourbillon выберут версию Equipe Pur Sang и когда именно компания Bugatti добавит этот пакет оснащения в свой конфигуратор.