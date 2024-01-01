Власники Bugatti Tourbillon можуть встановити 8 вихлопних труб за $240 000

Як зазначає Carscoops, хоча Bugatti ще офіційно не анонсувала пакет Tourbillon Equipe Pur Sang, рендери вже з’явилися в мережі, нібито прямо з конфігуратора бренду. Ці фото вперше були опубліковані в Instagram-профілі @bugattitourbillon.registry.

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На них зображено покращення, які робитимуть гіперкар вартістю 4 мільйони доларів ще ексклюзивнішим. Найбільшою особливістю пакети, безсумнівно, є вісім вихлопних труб. Якщо рендери правдиві, це означатиму, що Tourbillon з пакетом Equipe Pur Sang буде автівкою з найбільшою кількістю вихлопних труб, коли-небудь встановлених на Bugatti.

Додаткові покращення також включають оновлений передній бампер зі зміненими формами повітрозабірників і більш обтічний спліттер. Ззаду гіперкар має дифузор у колір кузова та додаткові тонкі плавники. В салоні дизайнери додали шильдики Equipe Pur Sang на підголівники та панель приладів.

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Модель, показана на візуалізаціях, здається, виконана в матовому червоному кольорі з відкритими акцентами з вуглецевого волокна. Емблема Equipe Pur Sang, що додає ексклюзивності, помітно розташована в основі підковоподібної решітки та на задньому крилі.

Немає жодної інформації щодо покращення продуктивності гіперкара. Bugatti Tourbillon може похизуватися вражаючою потужністю в 1800 к.с. від атмосферного 8,3-літрового V16 у поєднанні з трьома електродвигунами. Цікаво, скільки з 250 власників Tourbillon виберуть версію Equipe Pur Sang й коли саме компанія Bugatti додасть цей пакет оснащення у свій конфігуратор.