Сразу несколько дорогих автомобилей с дорогими номерами ездили со скоростью более 200 км/ч.

На прошлой неделе, с 6 по 12 июля, камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали 202 автомобили, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Среди автомобилей, которые показали наибольшую скорость, "тройка" лидеров – за дорогими моделями с "крутыми" номерами.

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Range Rover, ДОУ АА 001*** – 210 . на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.

Mercedes-Benz S 500, ДОУ АИ 777*** – 205 км/ч. на автодороге М06 Киев-Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Audi SQ7, ДОУ АХ001*** – 201 км/ч. на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.

А вот рекордсменом по количеству нарушений скоростного режима стал электромобиль Nissan Leaf, ДОУ ВК 818*** – камеры поймали его 17 раз.

Напомним, что дорожная камера зафиксировала скорость в 703 км/ч.