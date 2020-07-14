Одразу кілька дорогих авто з дорогими номерами їздили зі швидкістю більше 200 км/год.

Минулого тижня, з 6 по 12 липня, камери автофіксації порушень ПДР зафіксували 202 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Серед автомобілів, які показали найбільшу швидкість, "трійка" лідерів – за дорогими моделями з "крутими" номерами.

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Range Rover, ДНЗ АА 001*** — 210 км/год. на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

Mercedes-Benz S 500, ДНЗ АІ 777*** — 205 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Audi SQ7, ДНЗ АХ001*** — 201 км/год. на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

А от рекордсменом за кількістю порушень швидкісного режиму став електромобіль Nissan Leaf, ДНЗ ВК 818*** - камери спіймали його 17 разів.

Нагадаємо, що дорожня камера зафіксувала швидкість у 703 км / год.