Владельцы Porsche Macan теперь смогут играть в игры на дисплее мультимедиа

Как пишет Carscoops, новая технология цифрового ключа позволяет владельцам позволит пользователям iPhone и Android автоматически разблокировать и запускать свой автомобиль, оставляя телефон в кармане или сумочке, благодаря технологии Near Field Communication (NFC) и Bluetooth. При необходимости, “ключом” можно поделиться с семью другими пользователями.

Опциональная система 3D Surround View с активной помощью парковки получила несколько новых функций, в частности “прозрачный капот”. Что еще интереснее, есть новая функция Trained Parking, которая позволяет владельцам записывать отдельные процедуры парковки, такие как сложный заезд в гараж. После “изучения” процедуры кроссовер может автоматически выполнять ее снова и снова. Кроме того, Porsche добавила модели продвинутую систему помощи при движении задним ходом, и оптимизированный планировщик процесса зарядки.

Самой интересной функцией, как для детей, так и для взрослых, будет новая консоль с играми AirConsole, доступ к которой осуществляется через центр приложений Porsche. Смартфоны можно использовать как контроллеры, а игры обычно воспроизводятся на центральной информационно-развлекательной системе во время парковки. Однако, опциональный дисплей для переднего пассажира также можно использовать для игры во время движения автомобиля, и водители не должны отвлекаться благодаря встроенной функции конфиденциальности экрана Porsche

Также водители смогут общаться с новым голосовым ассистентом. Благодаря интеграции искусственного интеллекта он должен быть умнее, чем когда-либо прежде. Porsche заявила, что голосовой ассистент теперь понимает “сложные, взаимосвязанные вопросы и распознает, к чему относится утверждение”.

Дополняет перечень основных особенностей увеличенная буксировочная способность Macan 4, Macan 4S и Macan Turbo. Теперь они могут буксировать до 2495 кг, что является значительным увеличением на 499 кг. Клиенты также получат несколько новых опций настройки, включая новые варианты защиты порогов дверей и подсветки дверей. Электрический Macan 2026 года уже доступен для заказа.