Власники Porsche Macan тепер зможуть грати в ігри на дисплеї мультимедіа

Як пише Carscoops, нова технологія цифрового ключа дозволяє власникам дозволить користувачам iPhone та Android автоматично розблоковувати та запускати свій автомобіль, залишаючи телефон у кишені чи сумочці, завдяки технології Near Field Communication (NFC) та Bluetooth. За потреби, “ключем” можна поділитися з сімома іншими користувачами.

Опціональна система 3D Surround View з активною допомогою паркування отримала кілька нових функцій, зокрема “прозорий капот”. Що ще цікавіше, є нова функція Trained Parking, яка дозволяє власникам записувати окремі процедури паркування, такі як складний заїзд у гараж. Після “вивчення” процедури кросовер може автоматично виконувати її знову і знову. Крім того, Porsche додала моделі просунуту систему допомоги при русі заднім ходом, та оптимізований планувальник процесу заряджання.

Найцікавішою функцією, як для дітей, так і для дорослих, буде нова консоль з іграми AirConsole, доступ до якої здійснюється через центр додатків Porsche. Смартфони можна використовувати як контролери, а ігри зазвичай відтворюються на центральній інформаційно-розважальній системі під час паркування. Однак, опціональний дисплей для переднього пасажира також можна використовувати для гри під час руху автомобіля, і водії не повинні відволікатися завдяки вбудованій функції конфіденційності екрана Porsche

Також водії матимуть змогу спілкуватись з новим голосовим асистентом. Завдяки інтеграції штучного інтелекту він повинен бути розумнішим, ніж будь-коли раніше. Porsche заявила, що голосовий асистент тепер розуміє “складні, взаємопов’язані питання та розпізнає, до чого відноситься твердження”.

Доповнює перелік основних особливостей збільшена буксирувальна здатність Macan 4, Macan 4S та Macan Turbo. Тепер вони можуть буксирувати до 2495 кг, що є значним збільшенням на 499 кг. Клієнти також отримають кілька нових опцій налаштування, включаючи нові варіанти захисту порогів дверей та підсвічування дверей. Електричний Macan 2026 року вже доступний для замовлення.